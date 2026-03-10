Deputado Eduardo Nóbrega anuncia que escavações da estação do metrô em Taboão começam dia 24 de março

Da assessoria do deputado

O deputado estadual Eduardo Nóbrega anunciou que a fase de escavações da futura estação Taboão da Serra da Linha 4-Amarela do metrô começa às 9h30 do dia 24 de março. A nova etapa das obras representa um avanço importante na expansão do sistema metroviário até a região sudoeste da Grande São Paulo.

O anúncio foi feito pelo parlamentar durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Segundo ele, o início das escavações marca um momento simbólico para a cidade, após anos de discussão sobre a chegada do metrô ao município.

De acordo com Nóbrega, a escavação representa mais uma fase de um projeto que já vinha sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos com estudos técnicos, elaboração de projetos, licenciamento e preparação da área para as obras.

“Muita gente imagina que a obra começa apenas quando se inicia a escavação, mas o processo começa muito antes, com planejamento e preparação técnica. Agora entramos em uma etapa muito importante, que é a escavação da estação”, afirmou o deputado.

A extensão da Linha 4-Amarela prevê a construção de aproximadamente 3,3 quilômetros de trilhos, além de duas novas estações: Chácara do Jóquei, na capital, e Taboão da Serra, conectando o município diretamente à rede metroviária da capital paulista.

A obra é considerada uma das principais intervenções de mobilidade urbana previstas para a região. A expectativa é de que a ampliação reduza o tempo de deslocamento de milhares de moradores que se deslocam diariamente entre Taboão da Serra e a capital para trabalhar ou estudar.

Para o deputado, a chegada do metrô representa um marco no desenvolvimento urbano da cidade.

“Depois de décadas de espera, o metrô deixa de ser apenas uma promessa e passa a se tornar realidade. Cada etapa dessa obra aproxima Taboão da Serra de um futuro com mais mobilidade, oportunidades e qualidade de vida”, afirmou.

O início das escavações será acompanhado por autoridades estaduais e municipais e marca mais um passo na implantação do projeto de expansão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra.