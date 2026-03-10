ViaQuatro diz que “Largo do Taboão” em mapa do metrô era apenas teste técnico e não nome oficial

Por Samara Matos, na redação

A concessionária ViaQuatro esclareceu nesta terça-feira (10) que o nome “Largo do Taboão”, exibido em um mapa da extensão da Linha 4-Amarela do metrô, fazia parte apenas de um teste técnico de adesivação e não representa a denominação oficial das futuras estações.

Segundo nota enviada pela assessoria da empresa, a imagem mencionada na reportagem refere-se a um material preliminar utilizado para testes internos. A concessionária informou que o conteúdo será substituído com os nomes previstos para as novas estações, que são Chácara do Jockey e Taboão da Serra.

A ViaQuatro reforçou que o material visual exibido anteriormente não corresponde à nomenclatura final das paradas que farão parte da expansão da Linha 4-Amarela até a região de Taboão da Serra.

As obras de extensão da linha seguem em andamento e têm como objetivo ampliar a conexão do metrô com a região sudoeste da Grande São Paulo, beneficiando milhares de passageiros que utilizam diariamente o transporte público.