Projeto EmpoderaELA reúne empreendedoras no Shopping Taboão até 29 de março

Direto da redação

Empreendedoras de Taboão da Serra estão expondo e vendendo produtos na loja colaborativa do projeto EmpoderaELA, instalada no Shopping Taboão. A iniciativa acontece até o dia 29 de março, das 10h às 22h, na entrada principal do shopping.

O espaço reúne negócios liderados por mulheres da cidade, com venda de artesanato, roupas, acessórios, cosméticos e produtos alimentícios. As participantes foram selecionadas por meio de edital da Secretaria da Mulher.

Além da exposição dos produtos, as empreendedoras também receberam capacitação do Sebrae, com orientações sobre atendimento ao cliente, vendas presenciais e online, marketing, emissão de nota fiscal e criação de redes sociais para os negócios.

A ação faz parte das atividades do Mês da Mulher e tem como objetivo incentivar o empreendedorismo feminino e ampliar a visibilidade de empresas lideradas por mulheres no município.

Serviço

EmpoderaELA – Loja colaborativa

Até 29 de março

Das 10h às 22h

Shopping Taboão – Av. Taboão da Serra, 2643, Centro