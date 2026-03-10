ROMU prende dupla após monitoramento e recupera mais de cinco celulares roubados e aliança

Direto da redação

Na tarde desta segunda-feira (9), por volta das 18h, a Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra identificou uma motocicleta suspeita de envolvimento em roubos circulando pela cidade.

O veículo foi flagrado entrando pela rua Antônio Barbosa da Cunha e acessando a rua Dezenove de Fevereiro. Como a motocicleta já estava cadastrada no sistema por suspeita de participação em crimes, os agentes iniciaram o monitoramento por meio das câmeras de segurança.

Durante o acompanhamento, os suspeitos passaram por diversos bairros, incluindo Jardim Monte Alegre, região do João XXIII, Cidade Intercap e Jardim Mirna. Em seguida, seguiram pela avenida Castelo Branco e pela avenida Taboão, no sentido Embu das Artes.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) realizou a abordagem no retorno que dá acesso ao Posto 19, no Jardim Salete.

Com os suspeitos, os guardas encontraram seis celulares roubados, um relógio e uma aliança. A motocicleta utilizada pela dupla também era produto de roubo.

Os dois indivíduos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde o caso foi registrado