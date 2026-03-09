Deputado Eduardo Nóbrega destina emenda ao Fundo Social e viabiliza Carreta da Capacitação em Taboão e região

Da assessoria do deputado

Durante agenda no Palácio dos Bandeirantes, o deputado estadual Eduardo Nóbrega acompanhou as ações do programa Caminho da Capacitação – Escolas de Qualificação Profissional, iniciativa do Fundo Social de São Paulo voltada à formação profissional e inclusão produtiva.

Com recursos destinados pelo mandato parlamentar, a iniciativa garantiu a formação de aproximadamente 2 mil alunos, ampliando oportunidades de qualificação e geração de renda para famílias em diversas regiões do Estado.

Durante o evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, Eduardo Nóbrega também foi padrinho da formatura de centenas de alunos, representando os municípios atendidos pelo programa, especialmente da região do CONISUD.

Durante o evento, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane de Freitas, destacou o papel decisivo do parlamentar: “O Fundo Social não possui orçamento próprio para esse tipo de ação. A destinação de recursos feita pelo deputado Eduardo Nóbrega foi essencial para que essa capacitação acontecesse. Sem essa parceria, não conseguiríamos levar essa formação a tantas pessoas.”

Para Eduardo Nóbrega, investir em qualificação é investir em dignidade e autonomia. “Nosso compromisso é transformar assistência em oportunidade real. Garantir recursos para capacitação profissional é criar caminhos concretos para que as pessoas possam crescer, trabalhar e sustentar suas famílias”, afirmou o parlamentar.

As carretas de qualificação percorrem todo o Estado de São Paulo, levando cursos gratuitos diretamente às comunidades. A atuação tem sido especialmente relevante nas cidades que integram o CONISUD: Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia, fortalecendo a capacitação profissional na região sudoeste da Grande São Paulo.

O programa integra as ações do SuperAção SP e oferece cursos em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, conectando capacitação e empregabilidade. A iniciativa reforça o compromisso do mandato com políticas públicas estruturantes, voltadas à geração de emprego, renda e desenvolvimento social em todo o Estado de São Paulo.