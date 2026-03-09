Com novo nome “Largo do Taboão” futura estação da Linha 4-Amarela em Taboão da Serra já aparece no mapa do metrô

Direto da redação

A futura estação da Linha 4-Amarela em Taboão da Serra passou a aparecer com uma nova denominação nos mapas do sistema metroviário. A parada que marcará a chegada do metrô ao município agora é identificada como Largo do Taboão, nome que começou a ser utilizado pela concessionária responsável pela linha.

A atualização indica mais um passo no projeto de expansão da linha até a região. No mapa divulgado pela concessionária ViaQuatro, além da estação Largo do Taboão, também aparece a futura parada Chácara do Jóquei, que fará parte do novo trecho em construção.

A mudança de nome chama atenção porque anteriormente a estação era citada apenas como Taboão da Serra em materiais preliminares do projeto. Agora, a denominação Largo do Taboão passa a identificar oficialmente o ponto final da linha no município.

Movimentação no terreno

Além da atualização no mapa, o terreno onde será construída a estação começou a apresentar movimentação nos últimos dias. Máquinas e equipes trabalham na desmontagem das estruturas da antiga concessionária da Volkswagen que funcionava no local.

Os trabalhos fazem parte da etapa inicial de preparação da área para o início das obras. Entre os equipamentos utilizados está um grande guindaste, responsável pela retirada de estruturas metálicas e materiais de maior porte.

A limpeza do terreno é necessária antes das fases seguintes do projeto, que incluem a preparação do solo e o início das escavações para a construção da estação e dos túneis.

Expansão da linha

A ampliação da Linha 4-Amarela prevê a construção de duas novas estações: Largo do Taboão, em Taboão da Serra, e Chácara do Jóquei, na zona oeste da capital paulista. Quando concluída, a linha ligará o município diretamente à Estação da Luz, no centro da capital.

O projeto inclui ainda túneis, poços de ventilação, saídas de emergência, subestações de energia e sistemas operacionais necessários para o funcionamento do novo trecho.

A futura estação de Taboão da Serra deverá contar com dois acessos, plataformas de 132 metros, elevadores, escadas rolantes, bicicletário e integração com um terminal de ônibus.

Quando finalizada, a Linha 4-Amarela passará a ter 13 estações e mais de 16 quilômetros de extensão, ampliando a conexão de Taboão da Serra com a rede metroferroviária da região metropolitana de São Paulo.

Fonte: Metrô CPTM.