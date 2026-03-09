PAT de Itapecerica da Serra está entre os que mais oferecem vagas de emprego no estado de SP

Por Samara Matos, na redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itapecerica da Serra aparece entre as unidades com maior número de vagas disponíveis no estado de São Paulo. De acordo com levantamento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o PAT do município ocupa a 4ª posição no ranking estadual de oportunidades de emprego, entre mais de 200 unidades espalhadas pelo território paulista.

No total, os PATs do estado oferecem 14.299 vagas de trabalho, distribuídas em diferentes áreas. Em Itapecerica da Serra, são 615 vagas disponíveis, número que coloca o município entre os principais polos de intermediação de mão de obra no estado.

No ranking estadual de postos com maior número de oportunidades aparecem PAT Santana do Parnaíba (1.927 vagas), PAT Itapevi (1.659), PAT Jundiaí (990) e PAT Itapecerica da Serra (615).

Funções com mais vagas

Entre as ocupações com maior número de oportunidades em todo o estado estão:

Alimentador de linha de produção – 2.119 vagas

Auxiliar de logística – 1.908 vagas

Faxineiro – 783 vagas

Vendedor de comércio varejista – 633 vagas

Atendente de lojas e mercados – 395 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 370 vagas

Servente de obras – 332 vagas

Armazenista – 297 vagas

Operador de caixa – 284 vagas

Ajudante de motorista – 274 vagas

Além da intermediação de vagas de trabalho, os Postos de Atendimento ao Trabalhador também oferecem serviços gratuitos como orientação profissional e habilitação ao seguro-desemprego.

Atendimento em Itapecerica da Serra

Para utilizar os serviços do PAT, o trabalhador deve comparecer a uma das unidades levando RG, CPF e Carteira de Trabalho.

PAT CENTRO

Rua Treze de Maio, nº 100

4165-3000 PAT Jacira Estrada Comodoro, nº 200 (11) 4669-4382

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número de oportunidades pode variar ao longo do dia.