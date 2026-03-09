Semana terá pancadas de chuva e céu nublado em Taboão da Serra com mínima de 18°C

Direto da redação

A semana começa com tempo instável em Taboão da Serra. A previsão indica dias nublados, pancadas de chuva e trovoadas até sexta-feira (13), com temperaturas mais amenas e alta umidade do ar.

Nesta segunda-feira (9), o dia será de céu nublado com possibilidade de garoa pela manhã. À tarde, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 18°C e 24°C, com 95% de chance de chuva.

Na terça-feira (10), o tempo segue instável. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de chuva rápida ao longo do dia e também durante a noite. A mínima será de 18°C e a máxima de 22°C, com 99% de probabilidade de chuva.

Já na quarta-feira (11), a chuva deve ser mais intensa. A previsão indica céu nublado pela manhã e temporal durante a tarde, com acumulado de cerca de 20,7 mm. As temperaturas variam entre 19°C e 21°C.

Na quinta-feira (12), o sol volta a aparecer entre nuvens, mas ainda há previsão de pancadas de chuva rápidas ao longo do dia e da noite. A temperatura fica entre 19°C e 22°C.

Na sexta-feira (13), o tempo permanece instável, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. A mínima será de 18°C e a máxima pode chegar a 25°C.