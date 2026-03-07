Taboão da Serra realiza neste sábado (7) a I Mostra de Arte Urbana Feminina

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra promove neste sábado (7) a I Mostra de Arte Urbana Feminina, evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A programação acontece das 8h às 17h, na Rua Henrique de Moraes Camargo, 185, no Jardim Santa Cecília, e é aberta ao público.

A iniciativa, organizada pela Secretaria da Mulher com apoio de outras pastas municipais, busca valorizar o talento, a criatividade e o protagonismo feminino por meio da arte, da cultura e de atividades voltadas ao bem-estar.

Durante o evento, grafiteiras irão produzir intervenções artísticas no local. A programação também inclui apresentações de dança e música, participação de empreendedoras, além de uma roda de conversa com o tema “Autonomia, saúde íntima e direitos das mulheres”.

O público também poderá participar de dois aulões coletivos, um de ginástica e outro de pilates, conduzidos por equipes da Secretaria de Esportes e Lazer. Para as crianças, haverá brinquedos infláveis e atividades recreativas.

De acordo com a secretária adjunta da Mulher, Lana Caja, a proposta é criar um espaço de expressão e diálogo sobre temas importantes para as mulheres. “A Mostra é um espaço de cultura e reflexão, onde reforçamos a importância da autonomia, da saúde e dos direitos das mulheres”, destacou.

Serviço

I Mostra de Arte Urbana Feminina

📅 Data: sábado, 7 de março

⏰ Horário: das 8h às 17h

📍 Local: Rua Henrique de Moraes Camargo, 185 – Jardim Santa Cecília, Taboão da Serra