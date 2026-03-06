loader-image
Chuva provocou diversos pontos de alagamento e arrastou carro pelo Córrego Pirajuçara

Direto da Redação

O forte temporal na tarde desta sexta-feira (6) causou diversos pontos de alagamento em Taboão da Serra. Bairros como Jardim Helena, Silvio Sampaio, São Mateus, CSU entre outros bairros tiveram vias interditadas. A avenida Taboão também teve pelo menos dois pontos de interdição.

O córrego Pirajuçara transbordou e um carro foi arrastado pelas águas até o piscinão do Largo do Taboão. Não há informação de pessoas feridas. A Prefeitura mobilizou equipes para auxiliar na limpeza em diversos pontos após as águas baixarem.

