“Aprígio foi vítima de grave atentado”, afirma defesa após Polícia não encontrar provas que identifique mandantes

Direto da Redação

O segundo inquérito da Polícia Civil para investigar os mandantes do suposto ‘falso atentado’ contra o ex-prefeito Aprígio no dia 18 de outubro de 2024, período do segundo turno das eleições, foi finalizado em fevereiro de 2026 sem identificar os mandantes do crime.

Duas pessoas estão presas e três foragidas e respondem por tentativas de homicídios, já que atiraram contra o veículo que, além do prefeito, tinha outros três passageiros.

Sem provas para indicar os supostos mandantes, a tese de que o ex-prefeito teria forjado o atentado para tentar ganhar a eleição não se sustenta. Aprígio, aliás, sempre negou qualquer participação no crime e garante ser vítima.

Em seu depoimento, o ex-mandatário chorou, quando foi questionado pelo promotor se ele tinha informação de que o atentado foi arquitetado por seu grupo político.

“Eu não gostaria de acreditar que partiu do meu grupo político, mas a gente… tudo é possível. A gente não pode dizer que também, né… que não foi. Eu quero que a Justiça apure, que vai chegar no culpado, e quero ver esse culpado na cadeia”, disse Aprígio.

Em fevereiro do ano passado, o Ministério Público e a Polícia Civil deflagraram a “Operação Nada Oculto”, onde fizeram buscas e apreensões na casa do ex-prefeito, de secretários e de outros suspeitos para comprovar a tese do falso atentado.

Em nota oficial, a defesa de Aprígio reitera a tese de que ele “foi vítima de um grave atentado” e que o fato “por pouco não resultou em sua morte”. 00