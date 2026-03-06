Homem mata namorada em Taboão da Serra e manda foto do corpo para amigos da vítima

Direto da redação

Um homem, identificado como Rafael M, de 39 anos, foi preso na noite de quarta-feira (4) em Taboão da Serra após esfaquear a namorada, Vanessa L, de 44 anos. Após cometer o crime, ele usou o celular da vítima para enviar fotos do corpo a amigos dela.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil, Rafael chegou a ameaçar tirar a própria vida, cortando os pulsos e ingerindo produtos químicos, mas se entregou após negociação com as autoridades. Ele foi levado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde o caso foi registrado como feminicídio.

Vanessa era amiga próxima da ex-Secretária da Mulher de Taboão da Serra, e sua família reside na cidade há mais de 50 anos. O crime chocou moradores e amigos, reforçando a preocupação com casos de violência doméstica.

A Polícia Civil segue investigando o caso, incluindo possíveis ameaças anteriores e as circunstâncias do envio das fotos do co