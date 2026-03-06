loader-image
Homem é preso por porte ilegal de arma após ser flagrado dentro de carro em ato sexual em Taboão da Serra

Um homem foi preso na noite de quarta-feira (4) após a Guarda Civil Municipal (GCM) flagrar um casal praticando ato sexual dentro de um carro estacionado em via pública, nas proximidades da Câmara Municipal de Taboão da Serra, no bairro Mombaça. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma pistola calibre 9 milímetros no veículo.

A GCM foi acionada por um morador que relatou a presença do casal mantendo relações íntimas dentro do automóvel. Ao chegar ao local, os guardas confirmaram a situação e abordaram os ocupantes do carro.

Durante a abordagem, os agentes solicitaram que o casal se vestisse e saísse do veículo. Na vistoria, encontraram a pistola calibre 9 mm municiada no console central, próximo ao freio de mão.

O homem apresentou documentação da arma, mas a guia de tráfego estava vencida. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

A mulher que estava com ele também foi levada à delegacia e autuada por ato obsceno, sendo liberada após o registro da ocorrência.

