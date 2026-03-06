Prepara IA Taboão abre vagas para áreas comercial e marketing; entrevista acontece na segunda-feira (9)

Por Samara Matos, na redação

A unidade da Prepara IA em Taboão da Serra está com vagas abertas para contratação nas áreas comercial e marketing. O processo seletivo será realizado por meio de entrevista presencial na próxima segunda-feira (9), às 11h.

De acordo com a instituição, podem participar candidatos a partir de 16 anos, e não é necessário ter experiência profissional. A oportunidade é voltada para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou busca crescimento profissional.

Segundo a unidade, os profissionais selecionados terão salário fixo, comissão e possibilidade de plano de carreira. A iniciativa tem como objetivo reforçar o quadro de colaboradores e ampliar a equipe responsável pelo atendimento e relacionamento com alunos.

Os interessados devem comparecer ao local da entrevista com currículo impresso. A seleção acontecerá na Avenida Caetano Barrela, 132, ao lado do cartório, em Taboão da Serra.