Eduardo Nóbrega articula nova FATEC para Itapecerica da Serra e amplia pauta educacional da região

O deputado estadual Eduardo Nóbrega esteve reunido, nesta segunda-feira (2), com o diretor-superintendente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias, para tratar da expansão do ensino técnico e tecnológico na região sudoeste da Grande São Paulo.

Com a rede estadual em processo de crescimento, incluindo a previsão de uma nova unidade na região para 2026, o deputado avançou na articulação para que Itapecerica da Serra também seja contemplada com uma FATEC, ampliando o acesso ao ensino superior tecnológico e fortalecendo o desenvolvimento regional.

Durante o encontro, Eduardo Nóbrega destacou o potencial estratégico do município, sua localização e a demanda crescente por formação tecnológica próxima da realidade do mercado de trabalho.

Além da nova unidade, o parlamentar também apresentou a necessidade de novos cursos para a ETEC de Taboão da Serra, voltados às áreas com maior empregabilidade e impacto econômico.

“Educação técnica transforma realidades. Precisamos garantir que nossos jovens tenham acesso à formação de qualidade perto de casa, preparando a região para as oportunidades do presente e do futuro”, afirmou o deputado.

A reunião também abordou parcerias com o setor produtivo, inovação curricular e estratégias para ampliar a qualificação profissional.

A iniciativa reforça a atuação do deputado Eduardo Nóbrega na defesa da educação como eixo estruturante para geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável na região.