GCM prende homem suspeito de roubar alianças em Taboão da Serra e Embu das Artes

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra prendeu um homem suspeito de praticar roubos de alianças na região na manhã de quarta-feira (4). A prisão ocorreu após perseguição pelas ruas da cidade.

Segundo a GCM, a equipe foi informada pelo sistema de monitoramento que uma motocicleta suspeita de envolvimento em roubos havia entrado no município. Durante patrulhamento, os agentes localizaram o veículo trafegando pela Avenida Campinas e tentaram realizar a abordagem.

Ao perceber a aproximação dos guardas, o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga. A perseguição durou cerca de cinco minutos. Durante o acompanhamento, o suspeito colidiu contra uma motocicleta da GCM, derrubando um dos agentes, e logo depois bateu em um automóvel.

Mesmo após as colisões, o homem tentou resistir à abordagem, mas foi contido e detido pelos guardas municipais.

Com o suspeito, os agentes encontraram três alianças douradas, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e um telefone celular. A motocicleta utilizada por ele também apresentava irregularidade, pois estava com placa que não correspondia ao veículo.

Após a prisão, vítimas compareceram à delegacia e reconheceram objetos utilizados no crime, como capacete, jaqueta e o simulacro de arma. Duas mulheres também identificaram alianças que haviam sido roubadas momentos antes em vias de Embu das Artes.

O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. As alianças recuperadas foram devolvidas às vítimas e os demais objetos ficaram apreendidos.