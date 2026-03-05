Itapecerica da Serra abre inscrições para Programa Emergencial de Auxílio Desemprego com bolsa de R$ 900

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra abre nesta quarta-feira, 5 de março, as inscrições para o Programa Emergencial e Assistencial de Auxílio Desemprego (PEAAD). A iniciativa vai selecionar 375 trabalhadores desempregados para atuar em repartições públicas do município, oferecendo qualificação profissional, oportunidade de reinserção no mercado de trabalho e apoio financeiro.

Os participantes receberão um auxílio mensal de R$ 900, além de uma cesta básica. Do total de vagas, 11 são destinadas a pessoas com deficiência e oito para egressos do sistema carcerário. Apenas uma pessoa por núcleo familiar poderá ser beneficiada pelo programa.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet entre 9h do dia 5 de março e 17h do dia 18 de março de 2026, por meio do link: https://www.itapecerica.sp.gov.br. Para quem tiver dificuldade de acesso à internet, a prefeitura disponibilizará pontos de apoio para realização do cadastro nas regionais do Jardim Jacira, Potuverá e Valo Velho, além do Almoxarifado Central.

Para participar é necessário estar desempregado e sem renda de qualquer natureza, inclusive de benefícios previdenciários, ter entre 18 e 64 anos e 11 meses, residir em Itapecerica da Serra há pelo menos um ano e estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada por relatório social.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4668-7848.

Confira o edital completo da seleção: EDITAL Nº 040 2026 – PEAAD