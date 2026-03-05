Caixa abre mais de mil vagas de estágio na região; inscrições vão até 20 de março

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio 2026, com mais de mil vagas distribuídas pelo Brasil, incluindo oportunidades para estudantes da região de Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e cidades vizinhas. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site www.superestagios.com.br até o dia 20 de março.

O programa é voltado para alunos do ensino médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino técnico e ensino superior. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos, estar matriculado e frequentando regularmente as aulas.

No nível técnico, há vagas para cursos como administração, comércio, logística, finanças, recursos humanos, secretariado, seguros, serviços públicos, marketing e vendas. Já para o ensino superior, as oportunidades são destinadas a estudantes a partir do 2º semestre dos cursos de Tecnologia da Informação, Arquitetura, Engenharia, Direito, Ciências Econômicas e áreas de Projetos Sociais, como Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais e Ciência Política. Não há limite máximo de idade.

A carga horária é de quatro horas diárias (20 horas semanais) para nível médio e técnico, e de cinco horas diárias (25 horas semanais) para nível superior. A bolsa-auxílio é de R$ 500 para estudantes de nível médio e R$ 1.800 para nível superior, além de auxílio-transporte no valor de R$ 150 por mês.

O processo seletivo será realizado por meio de prova on-line aplicada pela Super Estágios, responsável pela organização da seleção. A avaliação inclui questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos, de acordo com a área escolhida.

Após a divulgação do resultado final, a convocação dos aprovados ocorrerá conforme a demanda da Caixa em cada município, respeitando a ordem de classificação.