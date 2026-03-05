Taboão da Serra retoma atividades neste sábado (7) do ‘projeto Autismo Esporte sem Barreiras’

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra retoma neste sábado (7 ), as atividades do projeto Autismo – Esporte sem Barreiras, iniciativa voltada à inclusão e ao desenvolvimento de crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da secretaria: https://semel.smti.sp.gov.br/.

Coordenado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Taboão da Serra, o projeto atende participantes de 3 a 21 anos com atividades lúdicas e adaptadas. As aulas acontecem todos os sábados, das 9h às 12h, no Centro de Iniciação ao Esporte Pietra Medeiros, localizado na Rua Antônio Pestana, 434, no Jardim Monte Alegre.

A proposta é utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social, promovendo o desenvolvimento da coordenação motora, da socialização e da autoestima dos participantes, em um ambiente estruturado e acolhedor.

O secretário de Esportes, Luiz Lune, destacou a importância do projeto. “Essa iniciativa reafirma nosso compromisso com a inclusão. Proporcionamos um ambiente acolhedor, seguro e adaptado, onde crianças e jovens com TEA possam se desenvolver por meio do esporte, fortalecendo a coordenação motora, a socialização e a autoestima. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação e cidadania”, afirmou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4701-4556.