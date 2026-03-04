loader-image
ARTIGO: Engenharia Elétrica e a Parceria com o Sistema Confea/Crea

Por Renato Luiz Crepaldi*

ENGENHARIA ELÉTRICA – Inovação, Responsabilidade e Compromisso com a Sociedade

Uma profissão estratégica fortalecida pela parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

A engenharia elétrica é um dos pilares do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Presente na geração de energia, na indústria, na automação, nas telecomunicações e nas energias renováveis, essa área da engenharia garante o funcionamento seguro e eficiente da infraestrutura moderna.

Nesta edição institucional, destacamos a relevância da profissão e a importância da atuação conjunta com o Sistema Confea/Crea, responsável por regulamentar, fiscalizar e valorizar o exercício profissional.

O engenheiro eletricista atua em diferentes frentes estratégicas:

  • Geração, transmissão e distribuição de energia
  • Projetos de instalações elétricas prediais e industriais
  • Sistemas de potência
  • Automação e controle
  • Telecomunicações
  • Energias renováveis

Sua atuação envolve planejamento, dimensionamento, execução, supervisão e responsabilidade técnica.

Projetos elétricos exigem rigor técnico e cumprimento das normas vigentes. A atuação profissional precisa estar respaldada por registro e responsabilidade formal.

O Crea-SP exerce papel fundamental ao:

  • Registrar profissionais e empresas
  • Emitir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
  • Fiscalizar obras e serviços
  • Promover capacitações técnicas

A ART é o instrumento que garante que cada projeto possua um responsável técnico habilitado, protegendo a sociedade contra riscos e irregularidades.

O SISTEMA CONFEA/CREA

O Confea coordena nacionalmente o sistema profissional da engenharia, definindo atribuições, resoluções e diretrizes que organizam o exercício da profissão no Brasil.

Entre suas funções estão:

  • Estabelecer normas e resoluções
  • Julgar recursos administrativos
  • Coordenar os Creas estaduais
  • Fortalecer a valorização profissional

A integração entre Confea e os Creas assegura padronização, segurança jurídica e fiscalização qualificada.

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

A engenharia elétrica acompanha as grandes transformações tecnológicas da atualidade:

  • Transição energética
  • Expansão da energia solar e eólica
  • Digitalização das redes elétricas
  • Indústria 4.0
  • Mobilidade elétrica

A regulamentação profissional acompanha essa evolução, garantindo que a inovação ocorra com responsabilidade técnica.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

A parceria entre engenheiros eletricistas e o Sistema Confea/Crea fortalece:

  • A ética profissional
  • A qualificação contínua
  • A fiscalização preventiva
  • A credibilidade da engenharia

Manter o registro ativo é mais do que uma obrigação legal — é um compromisso com a sociedade.

Com o crescimento da demanda energética, a digitalização e a busca por sustentabilidade, a engenharia elétrica continuará sendo protagonista no desenvolvimento nacional.

O fortalecimento da parceria com o Crea-SP e o Confea assegura que esse avanço seja conduzido com excelência, responsabilidade e inovação.

A engenharia elétrica é essencial para o progresso do país. A atuação integrada com o Sistema Confea/Crea garante segurança, qualidade técnica e valorização profissional.

* Renato Luiz Crepaldi é Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho e Inspetor – Câmara Especializada de Engenharia de Elétrica do CREA-SP na região de Taboão da Serra

 

