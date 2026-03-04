ARTIGO: Engenharia Elétrica e a Parceria com o Sistema Confea/Crea

Por Renato Luiz Crepaldi*
ENGENHARIA ELÉTRICA – Inovação, Responsabilidade e Compromisso com a Sociedade
Uma profissão estratégica fortalecida pela parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).
A engenharia elétrica é um dos pilares do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Presente na geração de energia, na indústria, na automação, nas telecomunicações e nas energias renováveis, essa área da engenharia garante o funcionamento seguro e eficiente da infraestrutura moderna.
Nesta edição institucional, destacamos a relevância da profissão e a importância da atuação conjunta com o Sistema Confea/Crea, responsável por regulamentar, fiscalizar e valorizar o exercício profissional.
O engenheiro eletricista atua em diferentes frentes estratégicas:
- Geração, transmissão e distribuição de energia
- Projetos de instalações elétricas prediais e industriais
- Sistemas de potência
- Automação e controle
- Telecomunicações
- Energias renováveis
Sua atuação envolve planejamento, dimensionamento, execução, supervisão e responsabilidade técnica.
Projetos elétricos exigem rigor técnico e cumprimento das normas vigentes. A atuação profissional precisa estar respaldada por registro e responsabilidade formal.
O Crea-SP exerce papel fundamental ao:
- Registrar profissionais e empresas
- Emitir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
- Fiscalizar obras e serviços
- Promover capacitações técnicas
A ART é o instrumento que garante que cada projeto possua um responsável técnico habilitado, protegendo a sociedade contra riscos e irregularidades.
O SISTEMA CONFEA/CREA
O Confea coordena nacionalmente o sistema profissional da engenharia, definindo atribuições, resoluções e diretrizes que organizam o exercício da profissão no Brasil.
Entre suas funções estão:
- Estabelecer normas e resoluções
- Julgar recursos administrativos
- Coordenar os Creas estaduais
- Fortalecer a valorização profissional
A integração entre Confea e os Creas assegura padronização, segurança jurídica e fiscalização qualificada.
INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA
A engenharia elétrica acompanha as grandes transformações tecnológicas da atualidade:
- Transição energética
- Expansão da energia solar e eólica
- Digitalização das redes elétricas
- Indústria 4.0
- Mobilidade elétrica
A regulamentação profissional acompanha essa evolução, garantindo que a inovação ocorra com responsabilidade técnica.
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
A parceria entre engenheiros eletricistas e o Sistema Confea/Crea fortalece:
- A ética profissional
- A qualificação contínua
- A fiscalização preventiva
- A credibilidade da engenharia
Manter o registro ativo é mais do que uma obrigação legal — é um compromisso com a sociedade.
Com o crescimento da demanda energética, a digitalização e a busca por sustentabilidade, a engenharia elétrica continuará sendo protagonista no desenvolvimento nacional.
O fortalecimento da parceria com o Crea-SP e o Confea assegura que esse avanço seja conduzido com excelência, responsabilidade e inovação.
A engenharia elétrica é essencial para o progresso do país. A atuação integrada com o Sistema Confea/Crea garante segurança, qualidade técnica e valorização profissional.
* Renato Luiz Crepaldi é Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho e Inspetor – Câmara Especializada de Engenharia de Elétrica do CREA-SP na região de Taboão da Serra