ARTIGO: Engenharia Elétrica e a Parceria com o Sistema Confea/Crea

Por Renato Luiz Crepaldi*

ENGENHARIA ELÉTRICA – Inovação, Responsabilidade e Compromisso com a Sociedade

Uma profissão estratégica fortalecida pela parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

A engenharia elétrica é um dos pilares do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Presente na geração de energia, na indústria, na automação, nas telecomunicações e nas energias renováveis, essa área da engenharia garante o funcionamento seguro e eficiente da infraestrutura moderna.

Nesta edição institucional, destacamos a relevância da profissão e a importância da atuação conjunta com o Sistema Confea/Crea, responsável por regulamentar, fiscalizar e valorizar o exercício profissional.

O engenheiro eletricista atua em diferentes frentes estratégicas:

Geração, transmissão e distribuição de energia

Projetos de instalações elétricas prediais e industriais

Sistemas de potência

Automação e controle

Telecomunicações

Energias renováveis

Sua atuação envolve planejamento, dimensionamento, execução, supervisão e responsabilidade técnica.

Projetos elétricos exigem rigor técnico e cumprimento das normas vigentes. A atuação profissional precisa estar respaldada por registro e responsabilidade formal.

O Crea-SP exerce papel fundamental ao:

Registrar profissionais e empresas

Emitir a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)

Fiscalizar obras e serviços

Promover capacitações técnicas

A ART é o instrumento que garante que cada projeto possua um responsável técnico habilitado, protegendo a sociedade contra riscos e irregularidades.

O SISTEMA CONFEA/CREA

O Confea coordena nacionalmente o sistema profissional da engenharia, definindo atribuições, resoluções e diretrizes que organizam o exercício da profissão no Brasil.

Entre suas funções estão:

Estabelecer normas e resoluções

Julgar recursos administrativos

Coordenar os Creas estaduais

Fortalecer a valorização profissional

A integração entre Confea e os Creas assegura padronização, segurança jurídica e fiscalização qualificada.

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

A engenharia elétrica acompanha as grandes transformações tecnológicas da atualidade:

Transição energética

Expansão da energia solar e eólica

Digitalização das redes elétricas

Indústria 4.0

Mobilidade elétrica

A regulamentação profissional acompanha essa evolução, garantindo que a inovação ocorra com responsabilidade técnica.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

A parceria entre engenheiros eletricistas e o Sistema Confea/Crea fortalece:

A ética profissional

A qualificação contínua

A fiscalização preventiva

A credibilidade da engenharia

Manter o registro ativo é mais do que uma obrigação legal — é um compromisso com a sociedade.

Com o crescimento da demanda energética, a digitalização e a busca por sustentabilidade, a engenharia elétrica continuará sendo protagonista no desenvolvimento nacional.

O fortalecimento da parceria com o Crea-SP e o Confea assegura que esse avanço seja conduzido com excelência, responsabilidade e inovação.

A engenharia elétrica é essencial para o progresso do país. A atuação integrada com o Sistema Confea/Crea garante segurança, qualidade técnica e valorização profissional.

* Renato Luiz Crepaldi é Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho e Inspetor – Câmara Especializada de Engenharia de Elétrica do CREA-SP na região de Taboão da Serra