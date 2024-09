Shopping Taboão: Casal Leifert e Daiana participam da 3ª edição da campanha “De Olho nos Olhinhos”

Por Geovanna Matos, no Jardim Helena

Neste sábado (21), o Shopping Taboão recebeu a 3ª edição da campanha “De Olho nos Olhinhos”, que tem o objetivo de conscientizar sobre os sinais e sintomas do Retinoblastoma, câncer ocular que atinge crianças de 0 a 5 anos. A ação, realizada simultaneamente em 44 shoppings em todo o Brasil, contou com a participação do casal de jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin, pais de Lua, diagnosticada em 2022 com retinoblastoma, e que são os rostos da campanha.

Tiago Leifert falou um pouco sobre a importância da conscientização e a percepção dos sintomas na própria filha.

“Geralmente quem detecta o sinal são os pais ou alguém que está próximo da criança. Dificilmente é o médico porque é uma doença traiçoeira, que não dá muitos sinais. Então, quem tem que ficar de olho nos olhinhos mesmo são os pais. É quem convive dia a dia com a criança. Eu vi o sinal, eu vi o reflexo branco, mas eu não sabia o que era na Lua. Hoje eu sei. Então se eu tivesse tido acesso a essas informações lá atrás, eu teria procurado ajuda antes”, diz Leifert.

APOIO AOS PAIS

Daiana Garbin explica como a ONG atua no apoio a crianças com suspeita de Retinoblastoma, oferecendo orientação e suporte durante todo o processo de diagnóstico e tratamento.

“A grande dificuldade do Retinoblastoma é você ter o diagnóstico precoce para dar a maior chance de cura para essa criança. Então, a família precisa suspeitar e aí a gente ajuda essa família a conseguir um diagnóstico confirmado e chegar num centro de referência para o tratamento o mais rápido possível. Esse é o trabalho da nossa ONG de Olhos nos Olhinhos, é ajudar nesse caminho, dar suspeita, confirmar o diagnóstico e começar o tratamento mais rápido”, diz Daiana.

Sobre o alcance da campanha, o casal comentou que só nessa primeira semana de conscientização, souberam de cinco casos que tiveram diagnóstico confirmado de Retinoblastoma, e desde que iniciaram a campanha em 2022, mais de 50 crianças são assistidas pela ONG e estão recebendo apoio e acompanhamento.

VISÃO MÉDICA

Além dos jornalistas, médicos voluntários também estiveram presentes para conversar e orientar os pais na percepção dos primeiros sintomas e a importância de consultar os bebês em oftalmo-pediatras desde cedo e da realização do ‘teste do olhinho’.

“O teste do olhinho vai detectar várias doenças oftalmológicas precoces, que podem causar cegueira nessas crianças. Por exemplo, a catarata, um glaucoma, um glaucoma congênito. E o retinoblastoma, que dentro das doenças é o mais grave e pode ser fatal”, afirma Carla Renata Macedo, médica oncologista pediátrica do Hospital do GRAACC.

A médica ainda explicou quais os sintomas que requerem atenção. “Acho que o mais importante é a gente olhar para os olhos das crianças, mas a leucocoria (que é o reflexo do olho do gato) precisamos ficar atentos. O estrabismo, que é o olhinho torto, movimentos oculares diferentes nessa criança. E nas crianças maiores, a percepção da perda da visão”, diz Carla.