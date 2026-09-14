Shopping Taboão recebe ações do Setembro Verde a partir desta segunda (14)

Direto da Redação
O Shopping Taboão recebe, entre os dias 14 e 21 de setembro, ações do Setembro Verde, campanha dedicada à inclusão social e à conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência.
A iniciativa busca estimular a reflexão sobre inclusão, equidade e combate ao capacitismo, destacando a importância da construção de uma sociedade mais acessível, digna e acolhedora para todos.
A programação é aberta ao público de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 15h às 20h.
A ação reúne a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e da Coordenadoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a OAB Taboão da Serra, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) e o Shopping Taboão.
SERVIÇO
Setembro Verde — Mês da Inclusão Social
Data: de 14 a 21 de setembro
Horário: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 15h às 20h
Local: Shopping Taboão