Sol volta nesta semana na região, e temperaturas máximas devem subir gradativamente

A mudança no tempo vai favorecer a gradativa elevação das temperaturas máximas, mas a sensação de frio deve continuar durante as madrugadas.

Esta segunda-feira (22) começa com muitas nuvens, no decorrer do dia, o tempo melhora, com o sol aparecendo entre nuvens. Os termômetros variam entre mínimas de 13°C e máximas que podem chegar aos 21°C. Não há previsão de chuvas significativas.