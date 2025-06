Subprefeitura de Embu das Artes recebe atendimento móvel da Enel até sexta-feira (27)

Direto da redação

A Subprefeitura de Embu das Artes recebe, entre os dias 23 e 27 de junho, a van itinerante da Enel Distribuição São Paulo, que oferece diversos serviços aos moradores da região. A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população aos atendimentos prestados nas lojas físicas da companhia.

A unidade móvel está instalada na Avenida Rotary, 3483, no Parque Luiza, com atendimento das 9h às 16h.

No local, os clientes podem solicitar adesões, troca de titularidade, parcelamentos, negociações de débitos, religações e ligações novas. Para ser atendido, é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG) e as faturas de energia relacionadas ao serviço desejado.

A iniciativa faz parte do projeto de atendimento itinerante da Enel, que busca aproximar a empresa dos consumidores e descentralizar os serviços de rotina, especialmente em regiões com alta demanda.