Homem procurado por estupro é preso em loja de Embu das Artes

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro foi preso na tarde da última quarta-feira, dia 18 de junho, durante a Operação Adaga, realizada pela Força Tática do 36º Batalhão da Polícia Militar, em Taboão da Serra.

A prisão aconteceu por volta das 17h, em uma loja de materiais de construção localizada na Estrada do Embu. De acordo com a PM, o suspeito foi avistado no interior do estabelecimento e, ao ser abordado, não apresentou resistência. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, após consulta ao COPOM, os policiais confirmaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime de estupro.

Diante da confirmação, os policiais encaminharam o suspeito à delegacia, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão e determinou o recolhimento do acusado à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.