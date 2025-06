Exposição sobre Cora Coralina chega ao SENAC Taboão da Serra com moda, poesia e entrada gratuita

Direto da redação

Entre os dias 24 de junho e 1º de julho, a cidade de Taboão da Serra recebe a exposição itinerante “Todas as Coras pelo Brasil”, que homenageia a escritora Cora Coralina com uma experiência que une moda autoral, literatura e sensações. A visitação é gratuita e ocorre no SENAC Taboão da Serra, das 8h às 19h.

Inspirada na história da escritora goiana que publicou seu primeiro livro aos 76 anos, a mostra apresenta 30 looks autorais da marca Thear, reconhecida por suas coleções apresentadas na São Paulo Fashion Week. As peças foram criadas a partir de elementos que remetem ao universo de Cora, como o algodão cru, os bolsos utilitários, grampos de cabelo e estampas feitas à mão.

“A coleção é uma forma de ressignificar a crença de que há idade para sonhar. Cada estampa carrega um fragmento da história de uma mulher que criou, recomeçou e conquistou”, afirma Theodora Alexandre, fundadora da marca e curadora do projeto.

O objetivo da exposição é provocar reflexão sobre identidade, tempo e reinvenção, destacando o legado feminino, a persistência e a força da arte. O projeto já passou por Goiânia (GO), Brasília (DF) e Caxias (MA), e é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás.

Serviço

Exposição: Todas as Coras pelo Brasil – Edição Taboão da Serra

Data: de 24 de junho a 1º de julho de 2025

Horário: das 8h às 19h

Local: SENAC Taboão da Serra – Rua Salvador Branco de Andrade, 182 – Jardim São Miguel

Entrada: Gratuita