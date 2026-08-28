Super Doce Maringá inaugura nova unidade às margens da Rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes

Direto da Redação

A Super Doce Maringá inaugurou nesta quarta-feira, dia 26, uma nova unidade em Embu das Artes. Instalada em um ponto estratégico às margens da Rodovia Régis Bittencourt, a loja reúne produtos alimentícios, artigos para confeitaria e uma ampla variedade de itens para festas.

A inauguração reuniu clientes, funcionários, familiares e convidados. O momento foi marcado pelo corte da fita e pela emoção do proprietário da rede, Edemir Epifânio da Silva.

“Isso aqui é a realização de um sonho. A gente já tinha o desejo, há muito tempo, de abrir aqui na BR [Rodovia Régis Bittencourt]. Embora a gente já esteja no Pirajuçara há 35 anos, aqui na BR tem uma visibilidade estratégica”, afirmou.

Segundo Edemir, foram aproximadamente 12 meses entre a preparação do espaço, a reforma e a abertura da unidade. Ele comparou a chegada da nova loja ao nascimento de um filho.

“É como um filho quando nasce. A gente vem criando, cuidando. É uma gestação. Estamos há mais de um ano nessa preparação para a abertura. Não é fácil, é muita luta”, disse.

Loja atende consumidores e empreendedores

Apesar de comercializar alimentos em geral, a Super Doce Maringá tem como foco os segmentos de doceria, confeitaria e festas. A unidade oferece chocolates, ingredientes, embalagens, descartáveis, artigos temáticos e outros produtos utilizados por profissionais e pessoas que produzem doces para complementar a renda familiar.

“Nosso negócio é destinado à doceria, à confeitaria e a todos aqueles que transformam os produtos. A dona de casa que quer ter uma renda extra pode fazer um pão de mel, uma trufa, um bombom ou um ovo de Páscoa. É um complemento de renda para a família”, explicou Edemir.

De acordo com o empresário, a rede trabalha com aproximadamente 12 mil a 14 mil itens de maior giro e possui um catálogo total superior a 20 mil produtos. A empresa também promove cursos destinados às pessoas interessadas em ingressar no setor e começar a empreender.

“É um supermercado diferente. Embora a pessoa também encontre alimentos, temos produtos para doceria, confeitaria e toda a linha necessária para realizar uma festa”, completou.

SUPER DOCE MARINGÁ – EMBU DAS ARTES

Avenida Hélio Ossamu Daikuara, 10 – Jardim Vista Alegre (Embu das Artes | SP)