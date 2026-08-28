Prefeito Engenheiro Daniel visita obras com a imprensa e projeta R$ 300 milhões em investimentos

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, realizou nesta sexta-feira (28) uma visita técnica com a imprensa regional a cerca de nove obras e projetos em diferentes partes da cidade. O roteiro também contou com a presença do secretário de Obras e Infraestrutura, Edson Galina, da Vice-prefeita Érica Franquini e dos vereadores Dr. Ronaldo Onishi, Sandro Ayres, Joice Silva, Donizete, Thamires de Cássia, Enfermeiro Rodney, Bressan, Nezito e Didio Conceição.

Entre os locais visitados estão as obras do Centro TEA e do novo abrigo, da Escola Asas Brancas, do novo Canil Municipal, do Centro de Convivência Amigos do Bairro, da nova Base da Guarda Civil Municipal (GCM), da EMI Magali, da EMEF Ugo Arduini, do Campo dos Santos (Mituzi) e da nova UBS Cerro Largo.

Ao final do roteiro, o Prefeito Engenheiro Daniel concedeu uma coletiva de imprensa e fez um balanço dos investimentos. Segundo o prefeito, a administração pretende intensificar as entregas nos próximos anos e o volume de recursos destinados a obras pode superar R$ 300 milhões até o fim da gestão.

“A gente fez um compromisso que realmente transformaria a cidade num verdadeiro canteiro de obras, até pelas necessidades que existem, principalmente nas escolas”, afirmou.

Daniel disse ainda que o primeiro período da gestão foi dedicado ao equilíbrio das contas municipais e à busca de recursos para viabilizar novos investimentos.

“O primeiro ano foi um ano difícil, um ano de equilibrar as contas da Prefeitura. Fizemos muito relacionamento com deputados federais e estaduais que nos ajudaram aqui na cidade e hoje a gente está colhendo esse fruto”, declarou.

Centro TEA e novo abrigo têm entrega prevista para 2027

Uma das primeiras paradas foi no terreno do antigo Instituto Asas Brancas, no Jardim Pazzini, onde estão em andamento as obras do futuro Centro TEA de Taboão da Serra. O equipamento será destinado ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista e tem previsão de entrega para dezembro de 2027. No mesmo local, também será implantado um novo abrigo.

De acordo com informações apresentadas anteriormente pela administração municipal, o Centro TEA foi planejado para atender a demanda existente na cidade. Engenheiro Daniel estima que Taboão tenha atualmente cerca de mil crianças com diagnóstico, número que, segundo ele, poderia superar duas mil com a ampliação do diagnóstico.

A construção está relacionada ao acordo firmado entre a Prefeitura, o Ministério Público e a Cooperativa Vida Nova. A cooperativa ficará responsável pela entrega do Centro TEA concluído e mobiliado.

Escola Asas Brancas passa por ampla intervenção

Em outro ponto da cidade, a comitiva acompanhou as obras da Escola Asas Brancas, que não fazem parte do mesmo prédio onde será instalado o Centro TEA.

A intervenção envolve três prédios escolares, incluindo estruturas que estavam desativadas, e busca modernizar os espaços e ampliar a capacidade de atendimento. A previsão é que as obras sejam concluídas no início de 2027.

A Educação é uma das áreas destacadas pelo prefeito entre as prioridades da administração. Segundo Daniel, além da construção de novos equipamentos, o objetivo é recuperar estruturas que já pertencem ao município.

“Entendo hoje que Taboão da Serra, em termos de equipamentos, é bem completo. O que a gente precisa realmente é dar qualidade para esses equipamentos”, disse.

O prefeito afirmou que as reformas das escolas visitadas são realizadas com recursos próprios. Segundo ele, o investimento varia conforme o tamanho e as necessidades de cada unidade, ficando em média entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões, embora algumas intervenções possam se aproximar de R$ 3 milhões.

Canil Municipal terá 20 baias

Outra parada foi o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no Parque Industrial das Oliveiras, onde está sendo construído o novo Canil Municipal de Taboão da Serra.

O projeto prevê 20 baias, além de um bloco de serviços destinado aos cuidados dos animais, com estrutura para atividades como banho e tosa. A obra também está relacionada ao acordo de compensação firmado entre a Prefeitura, o Ministério Público e a Cooperativa Vida Nova.

A proposta é ampliar a estrutura municipal para acolhimento dos animais e oferecer melhores condições para os serviços realizados no CCZ.

Centro de Convivência terá esporte e cursos profissionalizantes

Na região do Jardim das Oliveiras, a visita passou pelas obras de reformulação e ampliação da Associação Amigos do Bairro, que deverá funcionar como um Centro de Convivência e atender moradores da região.

A intervenção inclui a construção de campo com grama sintética, novas salas destinadas à realização de cursos profissionalizantes e ampliação da estrutura para atendimento comunitário. A previsão apresentada é de conclusão até o final de 2026.

Nova Base da GCM será entregue com praça revitalizada

Na área da Segurança, a comitiva acompanhou a construção da nova Base da Guarda Civil Municipal, na região do Parque das Oliveiras/Marabá.

A estrutura substituirá o antigo ponto que funcionava em um contêiner na divisa entre Taboão da Serra e São Paulo. O novo espaço terá área de monitoramento, banheiro acessível e duas vagas cobertas para viaturas da GCM.

A previsão inicial apontava para a conclusão da base em cerca de 40 a 50 dias, mas a administração decidiu ampliar a intervenção antes da inauguração. A prefeitura pretende revitalizar a praça no entorno e entregar o conjunto completo ainda em 2026.

Durante a coletiva, Daniel explicou que a praça deverá receber playground, equipamentos de ginástica e poderá ganhar também um pequeno espaço pet.

“A gente vai reformar aquela praça, colocar um playground para as crianças, equipamento de ginástica, vamos estudar ali se dá para fazer um espaço pet também e entregar um equipamento múltiplo para a população”, afirmou.

EMI Magali e EMEF Ugo Arduini também estão em obras

O roteiro incluiu ainda duas importantes intervenções na rede municipal de ensino.

A EMI Magali passa por uma reforma geral, com previsão de conclusão entre setembro e outubro de 2027. Já a EMEF Ugo Arduini também recebe melhorias e tem previsão de entrega para o segundo semestre de 2027.

Ao falar sobre os investimentos nas escolas, Daniel afirmou que a proposta não é realizar apenas reparos pontuais, mas promover mudanças mais amplas nos equipamentos.

“A gente não está reformando, a gente está entregando novos equipamentos. Esse é o nosso objetivo e esse é o nosso compromisso”, declarou.

Campo dos Santos integra investimentos no esporte

Na área de Esporte e Lazer, a comitiva visitou o Campo dos Santos (Mituszi), onde as obras já estão em andamento.

A intervenção faz parte do conjunto de investimentos que a administração municipal pretende executar nos equipamentos esportivos da cidade.

UBS Cerro Largo recebe investimento de R$ 3,3 milhões

O roteiro terminou na área da nova UBS Cerro Largo, no Sítio das Madres. As obras começaram em março de 2026 e a unidade deverá ampliar a oferta de atendimento para moradores do Sítio das Madres, Jardim Record e região.

A UBS será de Porte III e contará com equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal e multiprofissionais. O projeto prevê um prédio de 684 metros quadrados.

O investimento é de R$ 3.368.607,38, com recursos do Novo PAC Saúde, do Governo Federal. O prazo contratual informado para execução dos trabalhos é de 365 dias.

Grandes entregas devem começar em 2027

O Prefeito Engenheiro Daniel afirmou que a visita desta sexta-feira mostrou apenas parte das obras em andamento e que a Prefeitura pretende realizar um novo roteiro para apresentar outras intervenções.

Entre os próximos locais citados estão o Parque das Hortênsias, o Parque da Família – Olívio Nóbrega, obras de recapeamento, intervenções no João Cândido e outros projetos.

Segundo Daniel, apesar de algumas entregas já terem sido realizadas, a população deverá perceber uma sequência maior de inaugurações a partir de março de 2027.

“Tem bastante obra em andamento. Eu acredito que a população vai começar a sentir e realmente enxergar essas novas obras a partir de março do ano que vem, quando a gente começa a fazer a entrega de grandes obras”, afirmou.

Investimentos podem superar R$ 300 milhões até o fim da gestão

Questionado sobre o volume total de recursos, o prefeito afirmou que os investimentos reúnem recursos próprios, federais e outras fontes.

De acordo com Daniel, atualmente já existem mais de R$ 250 milhões relacionados a investimentos e projetos. Entre eles está o Periferia Viva, que, segundo o prefeito, representa quase R$ 130 milhões e não integrou o roteiro realizado nesta sexta-feira.

O programa prevê, entre outras ações, melhorias habitacionais em cerca de 2 mil residências de famílias de baixa renda, conforme a correção feita durante a própria coletiva.

Para o prefeito, com a continuidade dos projetos e a entrada de novas obras, Taboão da Serra poderá ultrapassar R$ 300 milhões em investimentos até o encerramento da atual gestão.

“Tem muita coisa para acontecer. Eu acho que até o final da nossa gestão a gente vai ter investimento acima de R$ 300 milhões em obras”, afirmou Engenheiro Daniel.

“É o compromisso que nós assumimos com a cidade em todos os segmentos. Tem obra na Saúde, obra na Educação, obra no Esporte. A gente está trabalhando e atuando em todas as áreas como a gente prometeu para a cidade”, completou