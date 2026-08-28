Arena 360° com tirolesa e atrações de aventura fica no Shopping Taboão até 31 de agosto

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra e região têm os últimos dias para aproveitar a Arena 360°, atração de aventura instalada na Praça Central do Shopping Taboão. A estrutura permanece no local até a próxima segunda-feira, 31 de agosto.

Voltada para crianças e adolescentes, a Arena 360° reúne atividades que combinam movimento, aventura e desafios. O destaque é uma torre de 10 metros de altura, com diferentes níveis e atividades.

A atração conta com tobogãs lineares e em espiral, tirolesa, camas elásticas, redes suspensas, barra de equilíbrio sobre piscina de espuma e outros desafios.

No ponto mais alto da estrutura, os participantes podem atravessar tubos de rede suspensos e percorrer diferentes etapas do circuito. A tirolesa, com chegada em uma piscina de espuma, também está entre as atividades disponíveis.

A Arena 360° é indicada para crianças e adolescentes. Participantes com altura entre 90 centímetros e 1,20 metro precisam estar acompanhados por um responsável maior de idade.

Pessoas com Deficiência têm direito a 50% de desconto, mediante apresentação de documento comprobatório.

Ingressos e benefícios

O valor da entrada é de R$ 50 por 40 minutos de permanência.

Clientes participantes do Programa de Benefícios do Shopping Taboão podem ganhar tempo extra na atração:

1 estrela: mais 5 minutos;

mais 5 minutos; 2 estrelas: mais 10 minutos;

mais 10 minutos; 3 estrelas: mais 15 minutos.

Serviço

Arena 360°

Até: 31 de agosto

Local: Praça Central do Shopping Taboão

Endereço: Avenida Taboão da Serra, 2643, Centro, Taboão da Serra

Valor: R$ 50 por 40 minutos