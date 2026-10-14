Suspeito de matar Ana Clara é preso e chegada ao 1º DP provoca tumulto em Taboão da Serra

Direta da redação

O suspeito de matar Ana Clara Soares de Oliveira, de 19 anos, foi preso na noite desta terça-feira (13), na casa de um tio no Jardim Salete em Taboão da Serra. A prisão foi confirmada pela delegada à reportagem do Taboão em Foco. A chegada dele ao 1º Distrito Policial do município foi marcada por um tumulto.

Mateus Isaac, de 22 anos, ex-companheiro da vítima, estava sendo procurado desde o crime, ocorrido na madrugada de segunda-feira (12), no Jardim Três Marias. A Justiça havia decretado a prisão temporária dele por 30 dias.

Após a prisão, o suspeito alegou que não teve intenção de matar Ana Clara e que efetuou o disparo em um momento de descontrole. A declaração representa a versão dele sobre o ocorrido. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

O crime

Ana Clara foi atingida por um tiro na cabeça dentro de uma residência no Jardim Três Marias. Segundo informações da investigação, ela estava com o ex-companheiro na casa de um amigo dele quando o proprietário se ausentou por alguns minutos.

Nesse intervalo, teria ocorrido uma discussão entre os dois, seguida do disparo. Ao retornar, o amigo teria encontrado o suspeito, que admitiu ter atirado na jovem e pediu ajuda para fugir.

Ainda conforme os relatos reunidos pela polícia, o amigo recusou ajudá-lo. O suspeito deixou o local e teria levado uma motocicleta pertencente ao morador. Equipes de socorro foram acionadas, mas a morte de Ana Clara foi constatada no imóvel.

Relatos de agressões e ameaças

Familiares e testemunhas relataram à polícia um histórico de agressões e ameaças durante o relacionamento. Os depoimentos incluem episódios de enforcamento e ameaças de morte após o término.

Essas informações fazem parte da investigação conduzida pelo 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, que apura as circunstâncias do crime.

Ana Clara foi velada e sepultada nesta terça-feira (13), no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra. A prisão do suspeito ocorreu na mesma data.