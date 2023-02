Taboão da Serra 64 anos: Prefeito Aprígio entrega campo do Scandia/Sapé com grama sintética

Direto da redação

Neste sábado dia 25 de fevereiro, dando continuidade nas comemorações dos 64 anos de Taboão da Serra o prefeito Aprígio, ao lado do presidente Dr. André da Sorriso, e dos vereadores Enfermeiro Rodney, Carlinhos do Leme, Nezito, Luzia Aprígio, Marcos Paulo, Dr. Ronaldo Onishi, Anderson Nóbrega, Sandro Ayres, Érica Franquini e Gallo inauguraram o novo Campo do Scandia/Sapé.

O campo do Scandia/Sapé era uma reivindicação antiga dos moradores daquela região, que lutavam por equipamentos esportivos com infraestrutura para receber crianças, adultos e idosos que buscam qualidade de vida e diversão através do esporte.