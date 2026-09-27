Taboão da Serra apresenta quatro editais culturais nos dias 28 e 29 de setembro

A Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas de Taboão da Serra apresentará, nos dias 28 e 29 de setembro, quatro novos editais do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e do programa Cultura Viva.

Os encontros são destinados a artistas, produtores, agentes, coletivos e representantes de espaços culturais do município. Durante as reuniões, os participantes poderão conhecer as regras, entender como inscrever projetos e esclarecer dúvidas.

Na segunda-feira (28), às 19h, serão apresentados os editais de Fomento e Premiação Cultura Viva. O encontro será presencial, no Cemur, localizado na Praça Nicola Vivilechio, 151, no Jardim Bontempo.

Na terça-feira (29), também às 19h, será realizada a apresentação online dos editais de Termo de Compromisso Cultural (TCC) e Bolsa para Mestres e Mestras da Cultura Viva. O encontro poderá ser acompanhado pelo Google Meet.

Segundo o secretário de Cultura, Maestro Edison Ferreira, os editais foram elaborados após as escutas públicas sobre o Plano de Aplicação de Recursos (PAR), instrumento que definiu a aplicação das verbas.

“Este é um novo tempo para a Cultura de Taboão da Serra. Com o aporte de mais de R$ 1,8 milhão, por meio destes editais, poderemos ampliar as oportunidades, apoiar diferentes iniciativas e fortalecer a produção cultural do nosso município”, afirmou.

As inscrições para os quatro editais ficarão abertas entre os dias 28 de setembro e 28 de outubro pelo Portal CultBR.

Para participar dos processos, é necessário estar inscrito na plataforma municipal Porta de Entrada, que reúne os perfis de artistas, produtores, agentes, coletivos e espaços culturais de Taboão da Serra.

O cadastro é gratuito e pode ser realizado pelo site portadeentrada.smti.sp.gov.br. O interessado deve clicar em “Cadastre seu perfil artístico” e preencher o formulário.

Dúvidas sobre os editais podem ser encaminhadas para o e-mail pnab.cultura@ts.sp.gov.br.