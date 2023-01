Taboão da Serra celebra semana da visibilidade trans com uma campanha especial

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra aproveita a última semana de janeiro, período da visibilidade transexual, para combater a transfobia. Nos dias 26, 27, 28 e 29/01, dia Nacional da Visibilidade Trans, as redes sociais oficiais do município vão ter vídeos com depoimentos de pessoas trans e travestis para desmistificar estigmas.

O município está comprometido com o bem-estar de toda a população LGBTQIAPN+ e desde o início da gestão atual promove ações e campanhas a favor desse público.

Em 2022, foi inaugurado o Núcleo de Cuidado para Pessoas Trans e Travestis (NUCPTT) de Taboão da Serra, que presta serviços de assistência social, psicologia, psiquiatria, ginecologia e de endocrinologia para essa população. As ações do núcleo acontecem no 1° e 3° sábado de cada mês no Centro de Especialidades Médicas, e atualmente o serviço de saúde desempenha esse papel humanizado na vida de 106 pacientes.

A coordenadora do NUCPTT, Bruna Soares, destaca a importância do trabalho da Prefeitura. “O Núcleo Trans, com a iniciativa do governo, trouxe representatividade para os nossos usuários. É um local onde eles se sentem acolhidos e representados, já que têm acompanhamento e não estão mais à mercê da sociedade. A gente agora tem um serviço que faz todo um acompanhamento com profissionais capacitados”, afirma.

O prefeito Aprígio afirma que na sua gestão a democratização da cidadania a partes esquecidas da população é um desejo. “Taboão da Serra é uma cidade de todos e para todos, independente de cor, gênero, sexualidade ou classe social, todos os taboanenses devem ser tratados com respeito e dignidade. Essa semana da visibilidade trans vem para que essa comunidade do município tenha a consolidação de direitos”, conclui.

Serviço:

Núcleo de Cuidado para Pessoas Trans e Travestis de Taboão da Serra (NUCPTT)

Endereço: Centro de Especialidades Médicas, Avenida Armando Andrade, 741 – Parque Santos Dumont

E-mail: nucleo.tt.@ts.sp.gov.br

Telefone: (11) 4788-5626