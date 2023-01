EMTU aumenta 22 viagens por dia da linha 032 entre Parque Paraiso e Metrô Vila Sônia

Direto da redação

A partir desta segunda-feira (23), três linhas que circulam nas regiões de Itapecerica da Serra, Osasco e Guarulhos operam com um acréscimo de 34 viagens nos dias úteis. Esses serviços transportam diariamente cerca de 10 mil passageiros.

As seguintes linhas tiveram aumento de viagens:

032 ITAPECERICA DA SERRA (PARQUE PARAISO) / SÃO PAULO (METRÔ VILA SONIA) — mais 22 viagens

591 GUARULHOS (JARDIM PARAISO) / SÃO PAULO (METRÔ PENHA) — mais 10 viagens

818 BARUERI (ALPHAVILLE) / SÃO PAULO (METRÔ ARMÊNIA) — mais duas viagens

A reprogramação foi definida com base nos acompanhamentos diários realizados pelo setor de fiscalização da EMTU, juntamente com informações obtidas no Centro de Gestão e Supervisão da empresa, que acompanha a operação dos ônibus intermunicipais em tempo real, visando adequar a oferta de viagens à demanda de passageiros.

Informações adicionais sobre os novos horários das linhas podem ser obtidas no site da EMTU (clique aqui) ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android.