Câmara Municipal de Taboão da Serra entra em recesso parlamentar

Por Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Após a votação do Orçamento Municipal e do projeto da reestruturação administrativa da prefeitura, a Câmara Municipal de Taboão da Serra entra em recesso a partir desta sexta-feira, dia 20. As sessões ordinárias voltam a acontecer no dia 7 de fevereiro.

Apesar do recesso parlamentar todas as atividades administrativas da casa permanecem funcionando, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, assim como o atendimento ao público nos gabinetes dos vereadores.

Segundo o presidente da Casa, vereador André Egydio, a expectativa é que o ano parlamentar seja produtivo e com muitos debates. “Temos um curto espaço de recesso parlamentar, logo em seguida já voltaremos com as sessões e com diversas audiências públicas, fomentando o debate sobre os desafios que a cidade tem neste ano inteiro”, disse.

As sessões Legislativas acontecem todas às terças-feiras, a partir das 10h e podem ser acompanhadas pelo público no plenário do Poder Legislativo ou ao vivo através do canal oficial no Youtube. As sessões ficam gravadas e podem ser assistidas a qualquer momento na plataforma.

A Câmara Municipal de Taboão da Serra fica localizada na Estrada de São Francisco, nº 2013, Jd. Helena. O telefone para contato é o 4788-9300.