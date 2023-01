Sinal do 5G está prestes a ser liberado em Taboão da Serra e região

Direto da redação

Realidade nas maiores cidades do país, a tecnologia 5G está prestes a chegar em Taboão da Serra e os outros municípios da região sudoeste. Nesta terça (24) a Anatel permitiu que as operadoras antecipem a liberação do sinal, que estava prevista apenas para 2025.

As operadoras podem solicitar a ativação do sinal e, uma aprovada, elas podem ligar as antenas e liberar o 5G aos clientes.

Entre as cidades da região beneficiadas estão Taboão da Serra, Embu das Artes, Cotia, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista. Apenas Juquitiba ficou fora da lista de permissão.

Outras cidades de pequeno e médio porte também podem ser beneficiadas com a liberação do sinal, que pode chegar a ser até 100 vezes mais rápido que o atual 4G.