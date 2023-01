Verão Mais Esportes contará com atividades para todas as idades em Taboão da Serra

Direto da redação

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL) da Prefeitura de Taboão da Serra promove nestes meses de férias o projeto Verão Mais Esportes. Os munícipes podem aproveitar gratuitamente atividades como artesanato, recreação, futsal, futebol, basquete e também será realizada a 1ª Super Copa de Futsal Inter Núcleos Semel 2023. O programa tem como objetivo trazer o entretenimento, lazer, alegria e diversão para todas as idades.

Para participar das atividades, procure os núcleos esportivos Quadra do Santa Rosa, Centro de Referência da Juventude (CRJ) e o Ginásio do Ayrton Senna.

No último final de semana, foram realizadas peneiras de futsal masculino e feminino de diversas categorias, com grande participação. Já no início do mês, o Estádio Municipal Vereador José Ferez recebeu peneiras de futebol.

A SEMEL realiza também no próximo dia 04/02, às 9h, peneira de basquete para a categoria sub-13, no Ginásio Ayrton Senna da Silva. Já de 06/02 a 31/03, será realizada a 1ª Super Copa de Futsal Inter Núcleos Semel 2023 contará com times da cidade inscritos na secretaria. A competição será realizada nas quadras do Marabá, CSU, Parque Olívio Nóbrega e São Judas.

“O Verão Mais Esporte tem o intuito de aproximar os munícipes cada vez mais do esporte e ajudar tanto na saúde física quanto mental. Convido a todos virem participar das atividades disponibilizadas pela nossa secretaria”, convidou o secretário de Esportes e Lazer, Olívio Nóbrega.

Serviço:

Secretária de Esportes e Lazer

Avenida Doutor José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-5888

Email: semel@taboaodaserra.sp.gov.br