Taboão da Serra completa 61 anos neste 19 de fevereiro

Por Allan dos Reis, na redação

Taboão da Serra completa nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, 61 anos de sua emancipação política-administrativa da cidade de Itapecerica da Serra. Com apenas 20,39km² e quase 290 mil habitantes, segundo dados do IBGE, o município é o novo “Formigueiro das Américas”.

Enquanto a qualidade da educação tem bons resultados, como mostra a nota do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), a cidade não consegue resolver antigos problemas com as enchentes, que – com frequência – deixa parte da cidade embaixo d’água.

Administrada desde 2013 por Fernando Fernandes (PSDB), Taboão da Serra teve apenas oito prefeitos ao longo de sua história. Nas eleições municipais em outubro deste ano, os taboanenses vão eleger o seu nono prefeito.

TABOÃO: A ORIGEM

De acordo com o livro Taboão da Serra: profundas raízes [2017], a origem do nome do município está ligada a um capim do brejo chamado “Taboa”, que havia na divisa com o município de São Paulo. A historiadora Maria Candida Delgado Reis, autora da obra, é categórica em defender essa tese.

“Os registros que a gente encontrou, é chamar já Taboão no século 18. Quando a gente esteve no arquivo e começou a trabalhar, a gente começou a perceber o significado da cidade”, disse em entrevista ao Taboão em Foco em 2017.

Porém, outra vertente, encabeçada por Terezinha Heillmeister, filha de uma das emancipadoras, liga o nome do município às tábuas colocadas na divisa, que os moradores utilizavam para atravessar o brejo.“O nome dele [da cidade] era Poá. E depois foi Taboão devido aquelas tábuas, não devido a planta. Não tinha a planta Taboa em Taboão. Com o tempo foi aparecendo. Era essa tábua. Os homens que levavam os cargueiros para o mercado, eles se reuniam naquela tábua. Eles falavam que era lá no ‘tabuão’, não havia planta”, diz Terezinha, em entrevista a Wladimir Raeder.