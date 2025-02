Taboão da Serra completa 66 anos com discussão sobre o destino da antiga BR-116 e sonhando com a chegada do metrô

Por Allan dos Reis, na redação

Taboão da Serra completa neste 19 de fevereiro 66 anos de sua emancipação político-administrativa e tem duas importantes características: uma das menores cidades do país, com apenas 20 km², e a mais adensada da América Latina, que lhe ‘deu’ o título de Formigueiro das Américas. São 284,2 mil habitantes. Mas a cidade ainda vai passar por transformações importantes, tendo a chegada do metrô prometido para 2028, como uma das principais.

Emancipada de Itapecerica da Serra, a cidade mãe da região, que deu origem a Embu das Artes – que completou 66 anos no dia 18 – e as outras da região, Taboão da Serra ainda enfrenta dificuldades em diversas áreas. Mas o ‘presente de 65 anos’, que foi a municipalização da Rodovia Régis Bittencourt no trecho do município, tem gerado discussões.

Se o ex-prefeito Aprígio acreditava na prosperidade a partir de então, o atual prefeito Engenheiro Daniel revela que a municipalização trouxe prejuízos enormes para a cidade, que não tem como custear a manutenção da via e por isso tenta ‘devolver o presente’ ao Governo Federal. Caso não consiga, a “única saída” será colocar radares.

Em sua participação no podcast Na Redação, o prefeito fala da honra em governar Taboão da Serra. “É uma honra muito grande estar prefeito da cidade. É um momento rápido e passageiro. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade para fazer a nossa cidade crescer e se desenvolver. Confie no nosso trabalho, confie no nosso projeto, e pode ter certeza que tudo que a gente puder fazer para o aniversário de 67 anos [ano que vem] com condições bem melhores, vamos fazer um grande evento na cidade porque teremos condições de fazer a festa para os moradores de Taboão da Serra”, diz.

Pela manhã, um culto de Ação de Graças aconteceu no Cemur. Nesta quinta (20), a Câmara Municipal realiza sessão solene para entrega da Medalha 19 de Fevereiro.