Taboão da Serra distribui 1187 cestas básicas para idosos em situação de extrema vulnerabilidade social

Por Vera Sampaio

Na última sexta-feira (24), a Prefeitura de Taboão da Serra por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania iniciou a distribuição 1187 cestas básicas para os idosos em situação de extrema vulnerabilidade social e que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Moradores do municipio que precisam da ajuda da prefeitura devem procurar o CRAS mais próximo de sua casa, ligar ou mandar e-mail.

O prefeito Fernando Fernandes ressalta que diversas medidas foram tomadas pela prefeitura para que ninguém passe fome. “Além da entrega das cestas básicas para idosos em situação de extrema vulnerabilidade social, outras medidas estão sendo tomadas pelos CRAS e pelo Banco de Alimentos. É uma questão de honra que nenhum taboanense passe fome.”, destacou.

A cesta básica dos idosos que moram com alguém foram entregues nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) a um familiar, mediante apresentação de documento de identificação do idoso. Já os que moram sozinhos, receberam a cesta básica em casa. As cestas foram adquiridas com verba do Fundo Municipal do Idoso

O Centro de Triagem de Alimentos de Taboão da Serra, também conhecido como Banco de Alimentos, beneficia semanalmente 3.500 famílias através da distribuição de frutas, legumes, verduras e demais alimentos não perecíveis que são doados por hipermercados, hortifrútis e comércios.

Serviço:

CRAS Clementino

Estrada Kiazemon Takeuti, 1145, Jardim Maria Luiza

Fone: 4787-9151

[email protected]

CRAS Monte Alegre

Rua dos Jasmins, 120 – Parque Assunção

Fone: 4786-7834

[email protected]

CRAS Pirajussara

Rua Jurandir Cabelho, 452, Parque Jacarandá

Fone: 4771-6228 | 4137-2121

[email protected]

CRAS Saporito

Rua Zeicy Aparecida Nogueira Batista, 39 – Jardim Record

Fone: 4139-9106

[email protected]

CRAS Scândia

Rua Guilherme Busto, 130 – Jardim Scândia

Fone: 4139-8353

[email protected]

CRAS Trianon

Rua Rodrigues Alves, 29 – Vila Mafalda

Fone: 4787-3943 | 4685-2091

[email protected]

CRAS Vila Sônia

Rua Elza Feres, 360, Jardim Vila Sônia

Fone: 4701-2320

[email protected]

CRAS Vila Indiana

Rua Brasilina Beu, 55, Vila Indiana

Fone: 4138-2075

[email protected]