Taboão da Serra moderniza administração com implantação do SEI

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Tecnologia e Inovação, deu um importante passo rumo à modernização da gestão pública ao iniciar a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI). A ferramenta substitui progressivamente os processos em papel por um sistema totalmente digital, trazendo mais eficiência, transparência e redução de custos para o município.

O SEI é uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo e faz parte do programa “Taboão Digital”, permitindo que os servidores municipais criem, editem, assinem e tramitem documentos de forma eletrônica, eliminando burocracias desnecessárias e acelerando a execução dos processos.

Segundo o prefeito Engenheiro Daniel, a implantação da “Prefeitura sem papel” é um marco para a cidade. “Estamos trazendo mais agilidade e transparência para a administração municipal. Com essa ferramenta, poderemos oferecer um atendimento mais eficiente para a população e, ao mesmo tempo, reduzir gastos públicos, como compra de papeis, impressoras, insumos e combustível, por exemplo, promovendo um uso mais inteligente dos recursos.”

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, os servidores das Secretarias municipais participaram de um treinamento intensivo para conhecer a ferramenta e se preparar para a nova dinâmica de trabalho.

A transição para o SEI acontecerá de forma gradual, garantindo que todos os departamentos possam se adaptar ao novo sistema.

Para o Secretário de Tecnologia e Inovação, Dr. André Egydio, o sistema é um passo fundamental para a modernização da gestão pública. “Com o SEI, eliminamos o desperdício de papel e melhoramos o fluxo de informações dentro da Prefeitura. Isso significa mais transparência e mais eficiência para atender melhor os munícipes.”

Além de reduzir custos operacionais, a implantação do SEI contribui para a sustentabilidade ao minimizar o uso de papel e reduzir o acúmulo de documentos no Arquivo Municipal. Essa modernização reforça o compromisso da Prefeitura de Taboão da Serra com uma gestão mais responsável, ágil e acessível para todos.