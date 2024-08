Taboão da Serra: Polícia prende dois suspeitos de roubo de moto e celular

Direto da Redação

Dois homens foram presos no bairro da Vila Sônia, em Taboão da Serra, por policiais do 36° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, acusados de roubo de moto e celular no sábado (3). O crime ocorreu entre a Avenida Beatriz Augusta com a Rua Vazili Crivoi.

Os suspeitos tentaram fugir e se desfazer da arma que carregavam. Durante a perseguição eles perderam o controle da moto e caíram. A polícia apreendeu um revólver calibre .32 com cinco munições. A dupla, segundo a polícia, confessou o crime.