Aprígio atende pedido do deputado Dr. Eduardo Nóbrega e troca secretária de educação

O prefeito Aprígio vai demitir a secretária de educação Dirce Takano para atender o pedido do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, candidato a vice-prefeito, na reeleição do mandatário. A decisão já foi tomada e deve acontecer nesta quarta-feira (6). O novo secretário é Ricardo Ribeiro, assessor do deputado na Alesp. Ele pediu demissão na tarde de hoje.

O Taboão em Foco tentou contato com a secretária Dirce, que não respondeu as mensagens. Pessoas próximas a ela informaram que até o fim da manhã, o prefeito ainda não havia comunicado da sua decisão.

Nos bastidores, também se especula a possibilidade de Dirce Takano assumir outra secretaria, possibilidade que ela – a priori – não gostaria, mas que já estaria sendo convencida a aceitar.

Além do Nóbrega, Ribeiro trabalhou por mais de quatro anos como assessor da deputada estadual Analice Fernandes.