Cantor João Gomes abre a Festa do Peão de Taboão da Serra nesta quinta (8); veja a grade completa

Por Giovanna Matos, direto da Redação

A 2ª edição da Festa do Peão de Taboão da Serra começa nesta quinta-feira (8) com show do cantor João Gomes. A outra atração da noite é Vitor Fernandes. A Festa do Peão acontece até sábado com outras grandes atrações como Nadson O Ferinha e Gusttavo Lima. Os portões abrem a partir das 20h.

A segunda noite, na sexta (9), vai mesclar o piseiro de Nadson O Ferinha, com o funk do MC Ryan. No sábado (10), o palco terá a presença da dupla Bruno e Denner e o esperado show do embaixador Gusttavo Lima, que promete fazer um show inesquecível.

Para comprar os ingressos basta CLICAR AQUI ou AQUI.

SERVIÇO:

Festa do Peão de Taboão da Serra

Local: Rua Salvador Branco de Andrade, 93, Jd. São Miguel (próximo ao Senac Taboão)

Dias: