Temperatura cai drasticamente nos próximos dias e mínima pode chegar a 6ºC no domingo

Direto da Redação

A partir desta sexta-feira (8), a temperatura em Taboão da Serra e região cai drasticamente e a mínima pode chegar a apenas 6ºC no próximo domingo, Dias dos Pais. O início da semana também vai começar com essa previsão de mínima, mas a máxima, na segunda-feira será de 20 graus. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta quinta, a máxima é de 29ºC e a mínima de 17ºC. Na sexta, a máxima não passa de 17ºC e a mínima chega a 8ºC. Sábado a variação fica entre 11ºC e 20ºC.

Além da queda da temperatura, segundo o Inmet, existe a possibilidade de chuvas nesta quinta e sexta-feira.