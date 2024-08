Com chapa pura, Podemos confirma prefeito Aprígio candidato à reeleição; deputado Dr. Eduardo Nóbrega é o vice

Por Allan dos Reis, no Jardim Helena

O prefeito Aprígio foi confirmado candidato à reeleição pelo Partido Podemos, em convenção realizada neste domingo (4) no Ginásio Ayrton Senna. O vice-prefeito é o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, do mesmo partido. A coligação também tem o apoio dos seguintes partidos: PSD, PDT, PT, PC do B, Partido Verde, Avante e PL.

“Fizemos muitas coisas na cidade, tem uma revista que vocês podem olhar, são mais de 70 obras. Mas quero falar de três importantes, o metrô que nós já temos o local determinado e quando vai começar, a municipalização da Rodovia Régis Bittencourt e a nova Prefeitura”, discursou Aprígio.

O prefeito também ficou animado com o tamanho da convenção, que lotou o ginásio de esportes. “Vocês já viram uma convenção com tanta gente como a de hoje? Mas não foi surpresa porque sabemos o tamanho do nosso grupo”, completa Aprígio.

Mais otimista, Nóbrega confia que vai ganhar a eleição “no primeiro turno” e relembrou da união do grupo a partir do segundo turno das eleições de 2020. Ele também falou sobre a possibilidade de abrir mão do cargo, caso eleito, a partir do ano que vem. “É doído, dolorido, aperta o coração. Mas aqui, não cabe a ninguém ter um projeto individual. […] Se a multidão que me levou para lá está pedindo para eu voltar, eu volto”, diz.

A convenção teve a participação dos deputados federais Carlos Zarattini (PT) e Renata Abreu (Podemos), além do deputado estadual Ênio Tatto.