Convenção do PSDB confirma Fernando Fernandes candidato a prefeito de Taboão da Serra; Ronaldo Dias é escolhido vice

Por Geovanna Matos, na Cidade Intercap

Neste domingo (4), aconteceu a convenção partidária do PSDB, que confirmou a candidatura de Fernando Fernandes à Prefeitura de Taboão da Serra. No evento, foi confirmado o nome de Ronaldo Dias como candidato a vice-prefeito porque “tem experiência política, já foi secretário, [com] uma passagem sem nenhuma mancha, Tinha todas as qualidades para que eu o escolhesse, e foi assim que escolhi Ronaldo Dias”.

Em um evento realizado no Espaço Beer, milhares de apoiadores se reuniram para manifestar seu apoio aos candidatos à prefeitura e à Câmara Municipal. Durante o encontro, foram anunciados os nomes dos candidatos e candidatas a vereadores pelos partidos da coligação.

Em seu discurso, Fernando frisou que seu plano de governo irá priorizar a saúde e a educação, contando com a construção de um hospital municipal, novas UBS’s e escolas, além de retomar as obras que estão paralisadas na cidade.

“Nós vamos recuperar a saúde como um todo […] E melhorar a qualidade do serviço, não é só construir, mas melhorar a qualidade. Na educação, trazer inovação para o nosso governo, até porque a tecnologia avançou demais” afirmou o candidato a respeito das suas prioridades.

Questionado sobre sua expectativa para sua campanha, Fernando disse estar confiante, “ Eu tinha uma expectativa boa para esse evento, pela mobilização que está acontecendo, pelo apoio que estamos recebendo, eu tinha uma expectativa de um evento bom, e superou todas”, diz.

Além do PSDB, a coligação tem os partidos DC, PRD, Mobiliza e PMB