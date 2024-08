Aprígio e Fernando Fernandes realizam convenções neste domingo (4); vices são definidos

Direto da Redação

O prefeito Aprígio, candidato à reeleição, confirmou na noite de quinta-feira, dia 1º de agosto, o nome do deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, como seu candidato a vice-prefeito. O Taboão em Foco já havia falado da negociação, antes do lançamento da pré-candidatura. Neste domingo (4), no ginásio de esportes Ayrton Senna, a convenção vai confirmar a chapa.

O outro pré-candidato a prefeito que vai realizar convenção é o ex-prefeito Fernando Fernandes (PSDB). O candidato a vice-prefeito deve ser o dentista Ronaldo Dias. Porém, a cúpula tucana tem dito apenas que “muito provavelmente” é ele, evitando cravar. A convenção acontece também neste domingo, no Espaço Beer, pela manhã.

OUTRAS CONVENÇÕES

As outras três chapas com candidatos a prefeito, vice e vereadores foram confirmadas nas últimas semanas. Pelo Psol/Rede, Nil Félix (prefeita) e Dinha Silva (vice-prefeita). Pelo Partido Novo, Marcos Costa (prefeito) e José Luiz Flores (vice-prefeito). E pelo União Brasil/MDB, Engenheiro Daniel (prefeito) e Érica Franquini (vice-prefeita).