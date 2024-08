Mais um cruzamento inaugurado: Avenida Laurita Ortega Mari x Aprígio Bezerra da Silva (antiga BR)

Por Geovanna Matos, direto da redação

Entrou em funcionamento mais um cruzamento na Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga Rodovia Régis Bittencourt) na tarde desta sexta-feira (2). O novo semáforo permite acesso dos motoristas da Avenida Laurita Ortega Mari.

A nova opção de retorno situada fica alguns metros à frente do viaduto do shopping. “Nas próximas sextas-feiras teremos inaugurações”, diz secretário de transportes, José Vanderlei. Esse é o terceiro cruzamento inaugurado. Agora, os motoristas podem evitar retornar antes do viaduto Paulo Ayres, no Parque Pinheiros.

Ainda de acordo com o secretário, a prefeitura segue estudando o tempo de duração dos semáforos com o objetivo de otimizar o fluxo de tráfego e diminuir o trânsito, mas tudo depende da finalização das obras, prevista para acontecer em até 60 dias.