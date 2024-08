Até 27 de Agosto: Programa de Estágio da Sodexo abre vagas em São Paulo e Porto Alegre

Da Asssessoria de Imprensa

A Sodexo, multinacional francesa líder global em alimentação e facilities, abre 31 vagas de estágio, sendo 20 em São Paulo (SP) e 11 em Porto Alegre (RS). As oportunidades são em formato híbrido, com presença no escritório em dois dias na semana e três dias remoto e para participar é preciso ser estudante de curso superior (bacharelado) com formação prevista entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, além de possuir disponibilidade para atuar na cidade escolhida.

O processo seletivo está sendo realizado em parceria com a Eureca, consultoria e plataforma digital especializada em recrutar e desenvolver jovens talentos, e contará com três etapas 100% virtuais: inscrição (de 01/08 a 27/08), desafio (de 22/08 a 02/09) e painel e entrevistas (em setembro). O programa terá duração de 1 ano e a previsão é que os estudantes iniciem o estágio em novembro de 2024.

Além da bolsa-auxílio (compatível com o mercado local), a Sodexo também oferece assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição para os dias que trabalhar em casa e refeição no local (café da manhã e almoço) para os dias de trabalho no escritório, ajuda de custo home office, vale-transporte, Apoio Pass (benefício que oferece suporte em quatro frentes: psicológica, financeira, social e jurídica), Wellhub (Gympass) e Vittude (terapia 2x no mês subsidiada pela empresa).

Essa é a segunda edição do Programa de Estágio da Sodexo e, assim como na primeira, todos os estagiários contarão com um acompanhamento personalizado para ajudar na sua jornada de desenvolvimento na companhia.

Oportunidades em Porto Alegre

Em Porto Alegre estão sendo disponibilizadas vagas para atuação nas áreas de Planejamento estratégico e Projetos, Desenvolvimento Técnico de Processos, Recursos Humanos, Jurídico, Comercial, Compras, Finanças e Faturamento. Vale destacar que, apesar do formato de trabalho ser híbrido, devido às enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, os estagiários de Porto Alegre irão trabalhar 100% remotos até normalizarem as atividades na cidade.

Oportunidades em São Paulo

Na capital paulista há vagas abertas para atuar as áreas de Clientes for Life, Marketing, Tecnologia da Informação, Inovação e Digital, Planejamento Estratégico e Projetos, Desenvolvimento Técnico de Processos, Recursos Humanos, Jurídico, Comercial, Compras, Finanças e Faturamento.